Assan Alüminyum, AluExpo 2025'te Sürdürülebilirlik Vizyonunu Sergiledi

Assan Alüminyum, 18-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen AluExpo 2025'te, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odaklı ürün ve çözümlerini sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Türkiye'nin önde gelen yassı alüminyum üreticilerinden ve Avrupa'nın önde gelen iki folyo üreticisinden biri olan Assan Alüminyum, 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen AluExpo 2025'te sektör profesyonelleriyle bir araya geldi. Assan Alüminyum, farklı sektörlere ve kullanım alanlarına yönelik sunduğu sürdürülebilir ürün ve çözümlerini iş ortaklarına sundu.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör fuar katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, "AluExpo, alüminyum sektörünün en önemli küresel buluşma noktalarından biri. Bu platformda, karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik yenilikçi yatırımlarımızı, sürdürülebilir alaşımlarımızı ve yeşil enerji çözümlerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Döngüsel ekonomiye katkı sağlayan ürünlerimizle ve '2050 Karbonsuzlaşma Yol Haritamız' doğrultusunda sektörümüze ilham vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

2009 yılından bu yana düzenlenen ve sektörünün en önemli organizasyonları arasında yer alan AluExpo, her türlü alüminyum üreticisini, tedarikçiyi ve alüminyum kullanan sektörleri bir araya getiriyor. Her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlayan AluExpo bu yıl da ambalaj, otomotiv, inşaat, mimarlık, enerji, savunma sanayi ve elektrik-elektronik gibi geniş bir yelpazeden satın alma yetkililerini buluşturdu.

Assan Alüminyum, 'Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz' anlayışı doğrultusunda geliştirdiği ürünleri fuarda ön plana çıkardı. Entegre geri dönüşüm tesisleriyle kaynak verimliliğini artıran şirket, düşük karbon ayak izine sahip alaşımları, yenilenebilir enerji yatırımları ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan çözümleriyle öne çıkıyor. Şirket bugün, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (CBAM) uyum konusundaki çalışmalarıyla da sektöründe önemli bir konumda yer alıyor.

Çevresel sorumluluk bilinciyle üretimini sürdüren şirket, Tuzla ve Dilovası tesislerinin yanı sıra geri dönüşüm merkezlerinin aldığı ASI (Aluminium Stewardship Initiative) sertifikalarıyla da sektörde örnek teşkil ediyor. Assan Alüminyum, şirketlerin iklim değişikliğine yönelik etkilerini şeffaf şekilde raporlamalarını sağlayan küresel CDP platformundan da ikinci kez global ortalamaların üstünde skor aldı.

AluExpo 2025, Assan Alüminyum'un sürdürülebilirlik vizyonunu, inovatif üretim gücünü ve global pazarlardaki rekabetçiliğini daha geniş kitlelerle paylaştığı bir platform oldu. - İSTANBUL