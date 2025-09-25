ASO, Pakistan ile Ekonomik İlişkileri Güçlendirmeye Hazır

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Pakistanlı sanayiciler ve iş insanlarıyla, kalıcı ilişkiler tesis etmeye ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine öncülük etmeye hazır olduklarını belirtti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ve beraberindeki heyet ASO'da konuk edildi.

Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile yatırım fırsatları ele alındı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan'ın köklü dostluğuna işaret eden Ardıç, iki ülkenin ortak tarihi, kültürü ve kardeşlik bağları sayesinde, her dönemde dayanışma içinde olduğunu bildirdi. Bu köklü dostluğun, yalnızca diplomatik alanla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Ardıç, ekonomi, ticaret ve sanayi gibi alanlarda da güçlü iş birliği zemini kurulduğunu vurguladı.

Ardıç, Pakistan'ın 240 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu, stratejik konumu ve üretim gücünün, Türk iş dünyası açısından büyük fırsatlar sunduğunun altını çizerek, "Ankara Sanayi Odası olarak, Pakistanlı sanayiciler ve iş insanlarıyla, kalıcı ilişkiler tesis etmeye ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine öncülük etmeye hazırız." ifadesinde bulundu.

Pakistan Büyükelçisi Junaid ise ASO üyelerini Pakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıda, ASO Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan, Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, ASO Meclis Üyeleri Ertuğrul Ergün, Nuray Başar, Oğuz Yılmaz, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Dinçer, Ticaret Bakanlığı bürokratları ve Pakistan Özel Yatırım Kolaylaştırma Kurulu yetkilileri de yer aldı.