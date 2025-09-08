ASO Başkanı Ardıç, Yeni OVP İle Sanayi Sektörüne Destek Bültenledi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program'da ( Ovp ), sanayi sektörüne ilişkin AR-GE'nin geliştirilmesi ve yüksek teknolojili üretim yatırımlarının desteklenmesi gibi hususlara yer verilmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Ardıç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemi OVP'sine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programın, üç yıllık dönemin temel önceliklerini belirleyerek ekonomide öngörülebilirliği güçlendireceğini, beklentilerin yönetiminde önemli çıpa işlevi göreceğini vurgulayan Ardıç, OVP'de enflasyonla mücadelenin birincil öncelik olarak ön plana çıktığını, tarife savaşları gibi jeopolitik ve küresel risklerin göz önünde bulundurularak temkinli bir büyüme patikasının hedeflendiğini ifade etti.

Ardıç, kayıt dışılıkla mücadele, vergi tabanının genişletilmesi yanında kamu giderlerinde verimlilik esasına öncelik verilmesi ve maliye politikalarının fiyat istikrarını destekleyici nitelikte olmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"OVP'nin içeriğinde, gelir adaletinin sağlanması ve dezenflasyonist politikaların sürdürülmesi yönünde kararlılığın güçlü bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Kredi büyümesinin selektif alanlar için önceliklendirilmesi ve ekonomik büyümeyi destekleyici nitelikte olacağına vurgu yapılması, üretimin ve katma değerin öncelikli hedefler arasında olduğuna işaret etmektedir. Açıklanan yeni OVP'de sanayi sektörümüze ilişkin AR-GE ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi, yüksek teknolojili üretim yatırımlarının desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, iş gücü piyasalarının esnek ve etkinleştirilmesi, yerli üretim kapasitesinin artırılması yönünde kritik hedef ve somut adımların öngörülmesi, biz sanayiciler için ayrıca memnuniyet vericidir."

"Ankara'nın konumunu güçlendirecek"

Yüksek katma değerli üretimi önceleyen bu politikaların, Ankara'nın Türkiye'nin yüksek teknolojili ihracat oranı en yüksek kenti olma konumunu daha da güçlendireceğine inandıklarını vurgulayan Ardıç, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın daha etkin, yatırım teşvik sisteminin daha seçici ve odaklı uygulanması ile iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin reel sektörün önünü açacak kritik başlıklar olduğunun altını çizdi.

Ardıç, söz konusu adımların özellikle yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde işletmelerin rekabet gücünü artıracağı kanaatinde olduklarını belirterek, bu adımlara katkı sunmaya, üretim, istihdam ve ihracatı artırarak ülke ekonomisine en yüksek katkıyı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.