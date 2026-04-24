ASO Başkanı Ardıç, "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nı değerlendirdi Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını, programın yatırım ortamını güçlendireceğini, üretim ve istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamındaki açıklamalarını, Türkiye'nin bölgesel yatırım, üretim, ticaret ve finans merkezi haline gelme iradesinin somut ifadesi olduğunu bildirdi.

Gerçekleştirilecek düzenlemelerin, ihracatçıları, dış ticaret firmalarını ve uluslararası tedarikle çalışan sanayicileri doğrudan ilgilendirdiğine işaret eden Ardıç, "ASO olarak bu programı, yatırım ortamını güçlendirecek, sanayimizin rekabet gücünü artıracak ve teknolojik dönüşümüne katkı verecek kapsamlı bir adım olarak değerlendiriyoruz. Transit ticaret ve yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık kazançlarında indirim oranının yüzde 100'e çıkarılması, Türkiye'nin yalnızca bir üretim üssü değil küresel tedarik zincirlerinin yönetildiği bir ticaret ve lojistik merkezi olma kapasitesini de güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer düzenlemeyle hedefin Türkiye'yi girişim şirketleri ve girişim sermayesi açısından bölgesel çekim merkezine dönüştürmek olduğunu vurgulayan Ardıç, yazılım, yapay zeka, ileri mühendislik, savunma teknolojileri, robotik, biyoteknoloji, ileri malzeme ve yarı iletken alanlarında büyüyecek girişimlerin sanayinin teknolojik kaldıracı olacağını bildirdi.

"Ankara, Türkiye'nin en güçlü üretim ve teknoloji merkezlerinden biri"

Ardıç, yatırım ve girişim sermayesine yönelik her adımın Ankara sanayisinin dönüşüm hızını doğrudan etkileyeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışındaki varlıklarını ülkemize getirmesini kolaylaştıran düzenlemeler ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşünü teşvik eden 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerden vergi istisnası, sadece mali kolaylıklar değildir. Bu adımlar, sermayenin, tecrübenin, küresel bağlantıların ve nitelikli insan kaynağının ülkemize yönelmesi bakımından stratejik anlam taşımaktadır. Bu vizyonun Ankara için özel bir karşılığı vardır. Savunma sanayisi, makine, medikal cihaz, yazılım, elektronik ve ileri mühendislik alanlarıyla teknoparkları, organize sanayi bölgeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapasitesiyle Ankara, Türkiye'nin en güçlü üretim ve teknoloji merkezlerinden biridir."

Yatırım çekim gücünün artmasının, daha fazla üretim, ihracat, teknoloji ve nitelikli istihdam anlamına geldiğini belirten Ardıç, "Sanayicimiz için bu programın asıl değeri buradadır." görüşünü paylaştı.

Ardıç, vergi yükünün azaltılmasının üretim yapan, istihdam sağlayan ve yatırım gerçekleştiren sanayiciler için güçlü destek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İmalatçı ihracatçılarımızın kurumlar vergisi oranının yüzde 9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız için ise yüzde 14'e indirilmesine yönelik düzenleme, sanayimiz ve ihracatımız adına son derece kıymetlidir. Bugün küresel rekabetin şartları, her zamankinden daha ağırdır. Enerji, finansman, kur ve lojistik maliyetleri, ihracatçımızın yükünü artırmaktadır. Bu destek, ihracatçımız üzerindeki maliyet baskısını hafifletecek, üretim çarklarının daha güçlü dönmesine, yatırımların hızlanmasına ve ülkemizin küresel ticaretteki konumunun güçlenmesine katkı sunacaktır. ASO olarak, açıklanan düzenlemelerin uygulama hızını, ikincil mevzuatın hazırlanışını ve sahadan gelecek geri bildirimleri yakından takip edeceğiz. Üyelerimizin gözlem ve taleplerini hükümetimizin ilgili kurumlarıyla paylaşmayı sürdüreceğiz."