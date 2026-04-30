ASO Başkanı Ardıç AYBÜ Kariyer Günleri'nde öğrencilerle bir araya geldi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, gençleri iş arayan bireyler olarak değil, üretimin asli aktörleri olarak gördüklerini ifade etti.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre Ardıç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri"nde öğrencilerle bir araya geldi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, ülkeleri güçlü kılanın yalnızca sermaye ya da üretim kapasitesi olmadığına işaret ederek, "Bilgiyi üreten, teknolojiyi geliştiren ve bunu değere dönüştürebilen nitelikli insan kaynağıdır. O insan kaynağı da sizlersiniz. Gençlerimizi iş arayan bireyler olarak değil, üretimin asli aktörleri olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Eskiden sanayinin temel sorusu "Ne kadar üretiyoruz?" iken bugün bunun değiştiğini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Ne kadar nitelikli üretiyoruz? Ne kadar teknolojik üretiyoruz? Ne kadar sürdürülebilir üretiyoruz? Dünya ile ne kadar rekabet edebiliyoruz? Bu soruların cevabı da doğrudan siz gençlerde, üniversitelerimizde, araştırma merkezlerimizde ve sanayi kuruluşlarımızdadır. İşte bu noktada, üniversite-sanayi işbirliğinin rolü son derece kritiktir. Üniversite, bilginin üretildiği yerdir. Sanayi ise o bilginin ürüne, teknolojiye, ihracata ve istihdama dönüştüğü alandır. Üniversite ile sanayi birbirinden uzak kalırsa, bilgi raflarda bekler, sanayi ise ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını bulmakta zorlanır. Oysa bizim ihtiyacımız olan şey, bilginin üretime, üretimin teknolojiye, teknolojinin de yüksek katma değere dönüşmesidir."

Ardıç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ile stantları gezerek, öğrencilerin projelerine ilişkin bilgi aldı.