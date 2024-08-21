ASMR Videolarının Zihinsel ve Duygusal Sağlık Üzerindeki Olumlu Etkileri

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü'nden Uzman Psikolog Hilal Savaş, son dönemde yaygınlaşan Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi (ASMR) videolarının, bireylerin zihinsel ve duygusal sağlığı üzerindeki olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Psikolog Hilal Savaş, sosyal medyada hızla yayılan ve tırnak makası sesi veya fırçalama sesi gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan ASMR videolarının bireylerin odaklanma yeteneğini artırma potansiyeline de sahip olduğunu belirtti.

Savaş, "ASMR, yalnızca keyif veren bir eğilim değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı olumlu yönde etkileyen bir fenomen. ASMR'nin rahatlatıcı etkileri, bireylerin stres seviyelerini düşürerek daha sakin ve huzurlu bir zihin durumuna geçmelerine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, bu videoların dikkati artırma ve odaklanma yeteneğini geliştirme gibi faydaları da göz ardı edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ASMR'nin hormonlar üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalara da değinen Savaş, araştırma sonucuna göre bu tür videolarının dopamin hormonunun salınımını tetiklediğini kaydetti.

Savaş, ASMR videolarının, bireylerin hem zihinsel hem de duygusal olarak fayda sağlayabileceği güçlü bir araç haline geldiğini belirterek, "Özellikle stresli ve yoğun bir yaşam temposuna sahip olan insanlar için ASMR videoları, rahatlama ve yeniden odaklanma sürecini destekleyen önemli bir yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ASMR videolarının bireylerin günlük yaşam kalitesini arttırmada potansiyel bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Savaş, bu konudaki farkındalığın artmasının, daha fazla insanın bu videoların sunduğu faydalardan yararlanmasını da sağlayabileceğini belirtti.