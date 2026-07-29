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Aslanapa’da sıcak asfalt yol çalışması yerinde incelendi

Aslanapa’da sıcak asfalt yol çalışması yerinde incelendi
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ve İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Sarı, Ören Köyü ile Aslıhanlar Köyü arasında yapımına başlanan 5,1 kilometrelik sıcak asfalt yol çalışmasını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, yol yapım sürecini değerlendirerek çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirtti. İnceleme sırasında, yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceği ifade edildi.

Yetkililer, kırsal mahallelerin ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik yatırımların sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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