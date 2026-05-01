Haberler

ASKON: "Erzurum için faydalı olacak işlerde sorumluluk üstleneceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ASKON'un kentte yürüttüğü projeler, iş dünyasına yönelik faaliyetler ve girişimcilik destekleri ele alındı. ASKON'nun çalışma proje faaliyetlerinden bilgi veren Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, "ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi adına haklı zenginlikler üreten, üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren, üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren, aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran etkin bir kuruluştur. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özverili destekleri ile Kadim şehrimiz Erzurum için faydalı olacak işlerde sorumluluk üstlenecek ve Erzurum'un sosyal, ekonomik gelişimi noktasında tüm gayretimiz ile çalışacağız" dedi.

STK'ların ülke bürokrasisinde önemli bir yerinin olduğu ve kamu yararına birçok konuda STK'lara önemli görevler düştüğünü vurgulayan Vali Aydın Baruş ise, "İktisadi hayatın ahlaki temelde gelişmesi önemli. Türkiye'nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan ASKON'un Erzurum Şubesinin açılması Erzurum'un ekonomik gelişimi ve istihdamı açısından faydalı olmuştur. Erzurum'a değer katacak çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim."temennisinde bulundu.

Başkan Turan, Vali Aydın Baruş'a 'ASKON' porselen tabak hediye ederek teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

