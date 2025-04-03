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ASKON'dan CHP'nin Boykot Çağırsına Tepki

ASKON'dan CHP'nin Boykot Çağırsına Tepki
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ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına karşı çıkarak, bu tür girişimlerin ülke ekonomisini baltaladığını ve milli üretimi destekleyeceklerini belirtti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Aydın Şube Başkanı Murat Gün, CHP'nin boykot çağrısına tepki göstererek, "Ülke ekonomisini baltalamaya yönelik bu çağrıyı kabul etmiyoruz" dedi.

ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklanan boykot listesine ilişkin yaptığı açıklamada "Firmalarımızı batırmaya, çalışanlarını işsiz bırakmaya davet etmek kaos planlamak demektir. Ülkemizin ekonomik istikrarını baltalamaya yönelik boykot çağrılarını kesinlikle kabul etmiyoruz. ASKON olarak, milli üretimi desteklemeye, esnafımızın ve çalışanlarımızın yanında durmaya kararlıyız. Ülkemiz ekonomisini büyütmek için daha fazla çalışacak, üretimin ve emeğin gücüne omuz vereceğiz. Milli ve yerli ekonomi hedefimize, yılmadan, yorulmadan ve durmaksızın çalışarak ulaşacağız" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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