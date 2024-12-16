Üye Girişi
Haberler
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Market poşetlerine okkalı zam
Market poşetlerine okkalı zam! İşte konuşulan rakam
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu

ASKON'dan Aydın ve İzmir'de İş Geliştirme Toplantısı

ASKON'dan Aydın ve İzmir'de İş Geliştirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın ve İzmir şubeleri, ekonomik kalkınma ve iş birliğini artırmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, bölgesel ticaretin geliştirilmesi ve iş bağlantılarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın ve İzmir Şubeleri, güçlü iş birliği ve ekonomik kalkınma hedefiyle düzenlenen İş Geliştirme Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Toplantıda, bölgesel ticaretin artırılması, ortak projeler geliştirilmesi ve üyeler arasında iş bağlantılarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

ASKON Aydın Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, iş dünyasının farklı sektörlerinden birçok temsilci bir araya geldi. Katılımcılar, iş potansiyellerini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunarak yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, İzmir ve Aydın'ın ekonomik potansiyelini vurgulayarak, "Birlikte çalışarak daha güçlü projeler geliştirebilir, bölgemizi ulusal ve uluslararası alanda daha etkin bir şekilde temsil edebiliriz." dedi.

ASKON İzmir Şube Başkanı Ahmet Kutay ise konuşmasında, "Bu toplantı, hem İzmir hem de Aydın iş dünyası için önemli bir adım. İş birliğini artırarak üyelerimizin ticari hacimlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. ASKON çatısı altında güç birliği yapmak, ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, üyeler arasındaki sektör odaklı görüşmeler ve potansiyel iş birliği projelerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Katılımcılar, ilerleyen süreçte daha kapsamlı etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

ASKON'un, bölgesel kalkınmayı destekleyen çalışmalarıyla üyelerine katkı sağlamaya ve Türkiye'nin ekonomik gücüne güç katmaya devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Manchester derbisini kazandıran futbolcudan Arda Güler sevinci
img

Hangi parti ne kadar asgari ücret talep ediyor?
img

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
Esad'dan Rusya'ya 21 uçak dolusu para
Ülkenin kasası boşken tonlarca dövizi böyle kaçırmış
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor

Son Dakika Haberleri

Market poşetleri ne kadar, kaç TL oldu 2025? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını nasıl etkiledi? Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli? Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 Aralık yarım gün mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.