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ASKON Aydın Şubesi'nden Zaman Yönetimi Semineri

ASKON Aydın Şubesi'nden Zaman Yönetimi Semineri
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ASKON Aydın Şubesi, üyelerine yönelik düzenlediği 'Toplantı ve zaman yönetimi' konulu seminerde, zamanın etkin kullanımı üzerine bilgi verdi. Şube Başkanı Murat Gün, iş dünyasında vakit yönetiminin önemine vurgu yaparken, Adnan Menderes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erkan Kıral da sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Aydın Şubesi tarafından üyelere yönelik bilgilendirici ve eğitim semineri devam ediyor. Bu kapsamda üyelere yönelik "Toplantı ve zaman yönetimi" konulu seminer düzenlendi.

İnsan hayatında en önemli şeyin vakit ve nakit olduğunu kaybedilen nakti gerikazanmanın telefisi olduğunu ancak boşa geçen ya da yanlış kullanlan vaktin telafisi olmadığını belirten ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, bu çerçevede eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. Globalleşen dünyada mekan sorunun gerek dijital iletişim araçları gerekse çok hızlı ulaşım araçaları ile çözülmeye çalışıldığını ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin zamanı doğru kullanmanın kişinin kendisini geliştirmesine bağlı olduğunu belirten Gün, "İş dünyasında vakit nakit kadar önemlidir. Hepimiz vaktin kıymetini bilip değerlendiremeliyiz" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Prof. Dr. Erkan Kıral tarafından yapılan sunumda, iş hayatında zamanı etkin ve verimli kullanmak üzerine üyelere bilgilendirme yapıldı. ASKON üyelerinin sorularının da cevaplandırıldığı program, üyeler tarafından memnuniyetle karşılandı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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