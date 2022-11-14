Asgari ücret zammı için takvim netleşti! İlk toplantı için bu tarihte masaya oturulacak

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantılar sonucunda belirlenecek. Komisyon ilk toplantısını ise 7, 8 ya da 9 Aralık'ta yapacak.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

YOL HARİTASI NETLEŞİYOR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki ay toplanarak yeni zam için rakam görüşecek. Milyonların merakla beklediği toplantıların ilki içinse tarih belli oldu. HaberTürk'ün haberine göre, 6 Aralık'ta TİSK Genel Kurulu yapılacak. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Komisyon aralık ayı boyunca 4 kez toplanacak ve sonunda belirlenen zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

BAKAN BİLGİN DE ARALIK AYININ İLK HAFTASINI İŞARET ETMİŞTİ

7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de tespit komisyonunun aralık ayının ilk haftasında toplanacağını söylemişti.