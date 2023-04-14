Asgari ücrete yapılacak ara zam öne alınabilir

Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi asgari ücrete ara zam tartışmalarını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak ara zam için temmuz ayını işaret etti. İşçi kesimi temmuz ayını beklerken kulislerde ara zammın öne alınabileceği konuşuluyor.

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

ÖNE ALINACAĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Bu açıklamanın ardından gözler temmuz ayına çevrilirken, kulislerde yeni bir iddia daha dillendirilmeye başlandı. Buna göre asgari ücrete yapılması planlanan ara zammın, daha öne alınabileceği konuşuluyor.

6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Öte yandan Toplam sigortalarının yüzde 41'i yani 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Bunun yanında asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

İşte zamlı asgari ücret hesapları;

Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

TAZMİNATLAR DA YÜKSELECEK

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücrete ek zam, genel sağlık sigortalılarından isteğe bağlı sigortalılara, evde tarhana yapan kadınlardan işsizlik sigortası alanlara kadar birçok kişinin maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek.