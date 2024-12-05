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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

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Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısına çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Herkesin asgari ücretin ne kadar artacağı sorusuna cevap aradığını belirten Bakan Işıkhan "Asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve sürdürülebilir üretim kapasitesini gözetmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken, 17 bin 2 liralık rakamın hangi seviyeye çıkartılacağı ise büyük merak konusu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısına çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"ŞİMDİDEN BİR ORAN VERMEK..."

Asgari ücretin artışına ilişkin herkesin ne kadar artacağı sorusuna cevap aradığını dile getiren Bakan Işıkhan "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor, şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürür.

RAKAM VERMEDİ AMA TEK CÜMLEYLE TARİF ETTİ

Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıWalter white:

Ulan haramzadeler. Kendinize gelince gecenin bi yarısı meclisten her türlü kararı alır uygularsınız. İş halka gelince 50 toplantıda karar verirsiniz oda yetmez biride üzerine buda benden diyip refah payı verdim der. Ayıp ayıp.

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Maaş sorun değil, sorun fırsatçılar da... Maaşa zam gelecek diye, ürünlere zam yapan fırsatçılara ceza verilmeli..

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Haber YorumlarıHuseyin Gulbahce:

İşçisine 50 bin tl veremicek işletmeleri kapatmak lazım bence

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Emekçi çalışan adamların hakkına girdiniz yeterince seçim yok sonuçta enflasyonu düşürmek için kısın muslukları seçim oluncada saçarsınız

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

"Asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve sürdürülebilir üretim kapasitesini gözetmesini temenni ediyoruz" temenni etmişler. Biz bir şey yapmıcaz patronlar ne verirse demiş kısacası

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Hay masallah hukumet halki dusunuyor nankor olmayin....

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Haber YorumlarıYasin Yildiz:

ne cümle ama 30k'sı var kafadan....

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Haber YorumlarıBerkant Tezcan:

hep temenni edin zaten icrarete gelince (0)

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Haber YorumlarıFatih UYANIK:

temenni etme. yalan söylemeyi bırak ve gereğini yap. yok yapamıyorsan o halde gereğini yap

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Haber YorumlarıRolf Tolki:

Ocak ayında elektriğe doğalgaza su ya gelen zam ve vergi zamlarıyla birlikte verdiğiniz paralar hiç olur..

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