Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda ekonomik veriler ve raporlar paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ekonomik veri ve raporların sunumuyla gerçekleşti.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Süreç çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci kez toplandı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıya, işçi tarafından TÜRK-İŞ katılım sağlamazken, işveren kesimini TİSK temsil etti. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yaptığı görüşmelerinin ardından, işçi kesiminin taleplerini alarak komisyona sundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
