Asgari ücret son 5 yılda 2 bin liradan 17 bin liraya çıktı

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu açıklarken, rakam işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'i tatmin etmedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, beklentilerinin 18 bin lira ve yılda iki zam olduğunu açıkladı. Son zamla birlikte asgari ücret son 5 yılda 15 bin lira birden arttı.

2019'DA 2 BİN 20 LİRAYDI

Asgari ücrette son 5 yıldaki artış dikkat çekti. 2019 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücret 2024'te 17 bin 2 liraya yükseldi.

SON 5 YILDAKİ DEĞİŞİM

Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak son iki yılda temmuz ayında ara zam yapıldı. Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şöyle: