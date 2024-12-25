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Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. 2025 yılı asgari ücretin fazla artırılmamasının arkasındaki gerekçeyi anlattı. Prof. Dr. Öz, enflasyonla mücadeleye dikkati çekti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiğini belirten Prof. Dr. Öz, asgari ücret artışlarında enflasyonun baz alınması gerektiğini söyledi.

"ASGARİ ÜCRET FAZLA ARTIRILMAMALI"

"Enflasyonla mücadele konusunda asgari ücretin fazla artmaması gerekiyor çünkü asgari ücret artarsa maliyetler artar; maliyetler artarsa bu fiyat artışlarını getirir. Bu ilave enflasyon anlamına gelir. Bu nedenle de bu sarmalın bir yerde kesilmesi gerekir. Bu şu anlama geliyor: Enflasyonun yükünün sabit gelirliler üzerinde kalması gerekiyor. Mümkün olduğunca düşük olması durumunda enflasyonla mücadele politikaları başarılı olur ama diğer taraftan zaten asgari ücretin mantığı bireylerin insanca yaşayabilecekleri bir gelire sahip olmaları. Bunun sağlanması gerekir ama bir gömleğin düğmesini yanlış iliklerseniz sonraki düğmeler de yanlış olur. Türkiye'de bugün gelinen nokta da bu. Faiz politikaları sonucunda Türkiye enflasyonla karşı karşıya kaldı ve dolaysıyla enflasyonla mücadele etmek istiyorsa ne yazık ki 1980'lerde, 1990'larda uygulandığı gibi bu yük sabit gelirlilerin üzerinde duruyor. Doğru değil. Türkiye ikiz açık dediğimiz; bir taraftan bütçe açığı diğer taraftan cari açıkla karşı karşıya."

Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARDA TUNC:

Cari açık var külahıma anlatsinlar bastakiler az yesinler milletin sırtına yuklemesinler hergun yeni yeni milletten haraç gibi gereksiz şeyler üretmeyi bıraksınlar birazda devlet adamları fedakarlık yapsınlar görelim zengini zengin fakiri fakir yaptınız hadi görelim millet vekillerin bakanların diğer kurumların hesapları nida inceleyin heryerden maaş alan vergisini vermeyin ne güzel Türkiye Allah yedirmesin hepinizin burnundan gelecek

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