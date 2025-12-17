Bakan Işıkhan: 'Asgari ücrette rakam konuşmak için daha çok erken'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısında rakam konuşulup konuşulmayacağına ilişkin, "Rakam için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Işıkhan, TBMM bütçe görüşmeleri öncesinde asgari ücret sürecine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki ikinci toplantıya katılımı beklenmeyen Türk-İş'in son anda kararını değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik, "Yarın ikinci toplantı gerçekleşecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz" ifadelerini kullandı.

Yarın gerçekleşecek toplantıda asgari ücrete yönelik bir rakam konuşulup konuşulmayacağına dair soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan, "Rakam için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Bakan Işıkhan ayrıca "SGK'ya bin yeni sözleşmeli personel alacağız" derken 100 müfettiş yardımcısı da alacaklarını belirtti. - ANKARA