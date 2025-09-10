Haberler

ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 1,65 Milyar Avro'luk Sözleşme İmzaladı

ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma sistemleri için 1 milyar 650 milyon avro değerinde sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
