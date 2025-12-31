Haberler

ASELSAN ile ASFAT arasında 225 milyon avro sözleşme

Güncelleme:
ASELSAN, deniz platformları savaş sistemlerinin tedariki ve entegrasyonuna yönelik ASFAT ile 225 milyon avro tutarında sözleşme imzaladı. Sözleşme, Elektronik Harp, Radar, Haberleşme gibi sistemleri kapsıyor ve teslimatlar 2026-2030 yılları arasında yapılacak.

ASELSAN, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile deniz platformları savaş sistemlerinin tedariki ve entegrasyonuna yönelik 225 milyon avro tutarında sözleşme imzalandığını duyurdu.

ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ASFAT ile 225 milyon avroluk sözleşme imzaladıklarını duyurdu. ASELSAN, sözleşmenin Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerini kapsadığını açıkladı. Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2026-2030 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi. - ANKARA

