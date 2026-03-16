ASELSAN 166 milyon 450 bin dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 111 milyon 850 bin dolarlık ve bir yurt içi platform üreticisi ile 54 milyon 600 bin dolarlık toplamda 166 milyon 450 bin dolarlık iki sözleşme imzaladı.

ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 111 milyon 850 bin dolarlık ve yurt içi bir platform üreticisi ile 54 milyon 600 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Şirket böylece toplamda 166 milyon 450 bin dolarlık iki sözleşme imzalamış oldu.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkilerini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güdüm Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 111 milyon 850 bin dolar olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir. İlaveten, ASELSAN ile yurt içi bir platform üreticisi arasında, yurt dışındaki kullanıcılara teslim edilmek üzere Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine yönelik toplam tutarı 54 milyon 600 bin dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı 'Rusya' iddiası

Mücteba Hamaney hakkında bomba "Rusya" iddiası
Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı

Uğurcan'ın sırrı ortaya çıktı!