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ASELSAN hibrit hava savunma sistemleri için 2,46 milyar avroluk sözleşme imzaladı

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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedariki için 2 milyar 460 milyon avroluk sözleşmeler imzalandı. ASELSAN'ın KAP açıklamasında sözleşmelerin toplam tutarının 2 milyar 460 milyon avro olduğu belirtildi.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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