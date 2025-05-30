ASELSAN, Dünyada En Değerli 18. Savunma Şirketi Oldu

ASELSAN, Dünyada En Değerli 18. Savunma Şirketi Oldu
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Türk savunma sanayisinin lider firmalarından ASELSAN, dünya genelinde piyasa değeri en yüksek savunma sanayisi şirketleri arasında 18. sırada yer aldı. ASELSAN'ın piyasa değeri 15,18 milyar dolar.

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından ASELSAN, dünyada piyasa değeri en yüksek 18. savunma sanayisi şirketi oldu.

AA muhabirinin Companies Market Cap sitesinden derlediği bilgilere göre, halka açık savunma sanayisi şirketleri listesinde, zirvede Amerika Birleşik Devletleri merkezli RTX şirketi yer alıyor.

Uçak motorları, siber güvenlik çözümleri ve insansız hava araçları gibi projeler üreten şirketin 180 milyar dolar piyasa değeri bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında havacılık ve savunma alanında önemli çözümler sunan, yine ABD merkezli Honeywell şirketi yer alıyor. Siber güvenlik, havacılık ve uzay iletişim sistemleri gibi alanlarda çözümler üreten şirket, 144 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkati çekiyor.

Fransız menşeili Safran, listede 3. sırada yer alırken havacılık, savunma ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren şirketin 124 milyar dolar piyasa değeri mevcut.

4. sırada yer alan ABD merkezli Lockheed Martin ise başta F35 projesi olmak üzere birçok önemli projeyi yürütüyor. Şirket yaklaşık 110 milyar dolarlık piyasa değeri ile listede öne çıkan şirketlerden biri.

Listede Almanya merkezli Rheinmetall ise 96 milyar dolarla 5. sırada.

Listede ilk 10'da 6. sırada Birleşik Krallık merkezli BAE Systems, 7. sırada ABD merkezli General Dynamics, 8. sırada ABD merkezli Northrop Grumman, 9. sırada Fransa merkezli Thales ve 10. sırada ABD merkezli L3Harris Technologies yer alıyor.

ASELSAN dünyada 18. sırada

Listede 18. sırada ise Türk savunma sanayisinin köklü şirketlerinden ASELSAN yer alıyor.

Yarım asırdır geliştirdiği ürünlerle Türk savunma sanayisinde kritik rol oynayan şirket, 15,18 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye aleyhine uygulanan ambargolara cevap vermek amacıyla kurulan şirket, o tarihten bu yana askeri telsiz sistemlerinden hava savunma sistemlerine, milli elektro-optik keşif ve hedefleme sisteminden elektronik harp sistemlerine kadar pek çok alanda hizmet sunuyor.

ASELSAN, 2025 yılında BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine ulaşırken, şirketin ihracat rakamları da artmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Ekonomi
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