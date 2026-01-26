ASELSAN 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

Haberler

ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
