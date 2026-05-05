Arzum'da üst düzey atama

Arzum'un Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Canyiğit Atay getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, ürün ve pazarlama organizasyonunda önemli bir atama gerçekleştirdi.

Uzun yıllara dayanan AR-GE, satın alma, ürün yönetimi ve küresel iş geliştirme deneyimiyle öne çıkan Atay, Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine atandı.

Atay, 20 yıllık kariyeri boyunca küçük ev aletleri ve beyaz eşya sektöründe çok uluslu yapılarda ürün yönetimi, AR-GE, satın alma ve pazarlama alanlarında kritik sorumluluklar üstlenerek Çin, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye dahil olmak üzere 13 ülkede faaliyet gösteren global ekipleri yönetti.

Bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarda uçtan uca ürün stratejileri geliştirerek sürdürülebilir büyüme, ürün portföyleri ve marka konumlandırmalarıyla öne çıkan Atay, teknik bilgi birikimini ticari bakış açısıyla birleştiren yaklaşımı, vizyonu ve insanı odağa alan anlayışıyla Arzum'un ürün ve pazarlama yolculuğunda yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Atay, kariyeri boyunca Arçelik, Beko, Grundig, Hitachi, Defy ve Dawlance gibi global markalarda edindiği deneyimle 13 ülkede faaliyet gösteren ekipleri yöneterek, çok sayıda pazarı kapsayan ürün portföylerinin stratejik gelişimine ve yeni pazarlara giriş stratejilerine liderlik etti.

Çalıştığı şirketlerde 15 yıldır Türkiye-Çin arasında ürün geliştirme ve satın alma konularında işbirliklerine öncülük eden Atay, söz konusu 2 coğrafya arasında kurduğu ilişkilerle sürdürülebilir inovasyon ve büyümenin temellerini attı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans eğitimini fakülte birinciliğiyle tamamlayan Atay, İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans derecesi aldı.

Atay, Harvard Business School'da aldığı yönetim ve müzakere eğitimleriyle uzmanlığını geliştirerek kariyeri boyunca yenilikçi ürün yaklaşımı ve insan odaklı liderlik anlayışıyla çok kültürlü yapılarda sürdürülebilir büyümeye katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Atay'ın ürün ve yönetim alanında elde ettiği başarıların söz konusu görevin kendisine emanet edilmesindeki başlıca etken olduğunu belirtti.

Kolbaşı, "Canyiğit Atay'ın stratejik vizyonu, çok kültürlü yönetim deneyimi ve ekipleri geliştiren yaklaşımıyla Arzum'un ürün ve pazarlama alanında önümüzdeki dönemde önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.