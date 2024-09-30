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Artvin'deki Barajlar Enerji Üretiminde Dışa Bağımlılığı Azaltıyor

Artvin'deki Barajlar Enerji Üretiminde Dışa Bağımlılığı Azaltıyor
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Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde bulunan Deriner, Borçka, Muratlı ve Artvin barajları, Türkiye'nin enerji üretiminde önemli rol oynuyor. Bu hidroelektrik santralleri, toplamda 42 milyar 96 milyon kilovatsaat enerji üreterek 129 milyar TL'lik ekonomik katkı sağladı. Deriner Barajı, Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olup, 2012'den bu yana 18 milyar kilovatsaat enerji üretmiş ve 49 milyar TL katkı sunmuştur.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde enerji üretimi amacıyla kurulan baraj ve hidroelektrik santralleri enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunuyor.

Çoruh Nehri üzerinde yer alan Deriner, Borçka, Muratlı ve Artvin barajları, sağladıkları enerji üretimiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdürüyor. Bu 4 hidroelektrik santrali yapıldıkları yıldan bu yana toplamda 42 milyar 96 milyon kilovatsaat enerji üretirken, bununla birlikte ülke ekonomisine katkısı 129 milyar TL'yi aştı.

249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Bugüne kadar barajda 18 milyar kilovatsaat enerji üretirken, bu üretimin ülke ekonomisine katkısı 49 milyar TL'yi aştı. Barajın kurulu gücü 670 megawatt, yıllık ortalama enerji üretim kapasitesi ise 2 milyar 118 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarıyla bugüne kadar toplamda 129 milyar TL'lik ekonomik fayda sağladı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Ekonomi Enerji artvin Çevre

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