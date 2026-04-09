Artvin'de Bal Çalıştayı düzenlendi

Artvin'de arıcılığın geliştirilmesi, bal üretiminin kalitesinin artırılması ve Artvin balının ulusal ile uluslararası alanda daha güçlü bir marka haline getirilmesi amacıyla Bal Çalıştayı düzenlendi.

'Artvin'in Altın Değeri Bal' temasıyla Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, sektörün mevcut durumu ve geleceği masaya yatırıldı.

Programda konuşan Vali Vekili İsmail Erdoğan, Artvin'in zengin florası, Macahel Biyosfer Rezerv Alanı ve ekolojik çeşitliliğiyle arıcılık açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek "Artvin'de 2 bin 700'den fazla bitki türü bulunuyor. Hatila balı ve Arhavi kestane balı coğrafi işaret aldı. Diğer bal türlerimiz için de çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 112 bin aktif koloni ve yıllık 1400 tona yaklaşan üretimle arıcılık, ilimiz için önemli bir ekonomik değer oluşturuyor" dedi.

"Arıcılık sadece bal üretimi değil, doğayı korumak ve kırsalı ayakta tutmak açısından da büyük önem taşıyor"

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise Artvin balının markalaşmasına vurgu yaparak "Artvin balının ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir marka haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arıcılık sadece bal üretimi değil, doğayı korumak ve kırsalı ayakta tutmak açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt da konuşmasında arıcılığın önemine dikkat çekerek "Arılar yalnızca bal üretimiyle değil, tarımsal verimliliğin artırılması ve ekosistemin sürdürülebilirliği açısından hayati bir rol üstlenmektedir. Artvinli arıcılarımızın özverili çalışmalarıyla üretilen bal hem sofralarımıza hem de il ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır. Artvin balını daha ileriye taşımak, markalaşma sürecini güçlendirmek ve üreticilerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için ortak akılla hareket ediyoruz" diye konuştu.

"Kafkas arısının genetik yapısını ortaya koyduk ve bu değerli türün korunmasını sağladık"

Çalıştayda söz alan akademisyenler de Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından zenginliğine dikkat çekerek Kafkas arısının genetik olarak korunmasının önemine vurgu yaptı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Kandemir, "Yıllardır yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarla Kafkas arısının genetik yapısını ortaya koyduk ve bu değerli türün korunmasını sağladık" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda; iklim değişikliği, arıcılığın korunması, bal dışı arı ürünleri ile üreticilerin sorunları gibi konularda sunumlar yapıldı.

Program, arıcıların talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı