Aromatize şarap bazlı içki üretimine düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, aromatize şarap bazlı içki üretiminde alkol ilave edilerek fermantasyonu durdurulmuş taze üzüm şırası kullanımını yasakladı. Düzenleme, taklit ve tağşiş önlemek amacıyla yapıldı. Gıda işletmecileri için yeni düzenlemeye uyum sağlama süresi 30 Eylül'e kadar.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan resmi kontrollerde, üzüm şırasına etil alkol ve şarap aroma vericisi ilavesiyle hiç şarap kullanmadan ya da az miktar şarap, etil alkol ilave edilmiş üzüm şırası kullanılarak aromatize şarap bazlı içki üretimi yapılabildiği belirlendi. Böylelikle taklit ve tağşiş amaçlı kullanım olabileceği değerlendirilerek bu düzenlemenin yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca aromatize şarap ürünlerinin şeker içeriğine göre isimlendirilmesine ilişkin tebliğde yer alan "aromatize şaraplara istisna olarak" ibaresi, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu biçimde "sadece aromatize şaraplarda" olarak değiştirildi.

Düzenlemenin yayımlanmasından önce faaliyette bulunan gıda işletmecilerinin, söz konusu değişikliğe 30 Eylül'e kadar uyum sağlaması gerekecek.

Bu tarihten sonra mevzuata aykırı ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
