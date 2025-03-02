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Arı Yetiştiricileri, Destek Projesi Bekliyor

Arı Yetiştiricileri, Destek Projesi Bekliyor
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Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle zor durumda olan arıcılığın desteklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek' modelinin hayata geçirilmesini talep etti.

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınmadan dolayı arıcıların zor zamanlar geçirdiğini dile getiren Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, " Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın arıcılığı da proje kapsamı içerisinde değerlendirmesini istiyoruz. 'Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek' modelinin de hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İnşallah bu model üzerinden de arıcılığa destek sağlanır" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ni hayata geçirdi. Proje üreticilere birçok imkan sağlarken Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, son zamanlarda iklim değişikliği ve küresel ısınmadan dolayı zorluk çeken arıcıların da projeye dahil olması gerektiğini söyledi. Bakanlık tarafından hayata geçirilen projeyi taktir eden Başkan Canbay, arıcılık sektörünün son zamanlarda can çekiştiğini ve 'Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek Projesi'nin de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Destek projesini bizler de takdir ediyoruz"

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığı destekleme noktasında Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesini hayata geçirdiğini dile getiren Başkan Fırat Canbay, "Bu proje için şu anda da başvurular başladı. Dolayısıyla burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projedeki en önemli argümanlarından bir tanesi kırsal alandaki aile işletmeleri güçlendirmesidir. Burada gerçekleştirilen destek projesini bizler de takdir ediyoruz. Sahanın bir ihtiyacıydı. Bu ihtiyaca binaen oluşturulan bir destek projesiydi. Kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirme noktasında katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek modelinin de hayata geçirilmesini temenni ediyoruz"

Başkan Canbay, "Bölgemizde ve ülkemizde arıcılık sektöründe son zamanlarda iklim şartlarının oluşturmuş olduğu olumsuz ekstrem olaylar var. Kendi içinden beslediği birtakım sebeplerden dolayı sektör can çekişme noktasındadır. Bu noktada sahanın da ciddi talepleri söz konusudur. Bizler de Arı Yetiştiricileri Birliği üretici ve yetiştiricileri olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arıcılığı da proje kapsamı içerisinde değerlendirmesini istiyoruz. Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek modelinin de hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İnşallah bu model üzerinden de arıcılığa destek sağlanır. Çünkü baktığımız zaman sektör içerisinde canlı materyal desteği söz konusudur. Aynı zamanda girdi kalemler noktasında ihtiyaçlar mevcut. Arıcıların kendilerini modernize etme, teknik şartları kendilerine uyarlama, rekabet gücü noktasında bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla 'Kırsalda Bereket Arıcılığa Destek Projesi' hayatı geçirilirse sektör adına olumlu ve sevindirici olacaktır" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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