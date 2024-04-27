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Ardahan Tel Peyniri Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Hanak Tel Peyniri'nin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildiğini duyurdu.

Ardahan tel peyniri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Türkiye, peynir çeşitliliği açısından eşine az rastlanır bir coğrafya. Ülkede hayvancılığın gelişmiş olduğu her bölgenin kendine has bir peyniri bulunuyor. Ardahan denince ilk akla gelen lezzetlerden olan 'Hanak Tel Peyniri', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, coğrafi işaret tescil belgesini Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'ye teslim etti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, "Hanak tel peyniri adıyla coğrafi işaret tescili aldık. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı ticari ürünlerine coğrafi işaret tescili alma girişimlerimiz devam edecek." - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Ardahan Hanak Ekonomi Güncel Haberler

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