Haberler

Ardahan ESOB'da Çandar Yılmaz dönemi

Ardahan ESOB'da Çandar Yılmaz dönemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 31. olağan genel kurulunda Candar Yılmaz, 392 oy alarak Başkanlığa seçildi. Yılmaz, esnafın sorunlarına duyarlı bir yönetim anlayışı vaat etti.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 31. olağan genel kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Genel kurul sonunda esnafın çoğunluğunun oyunu alan Candar Yılmaz Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanlığına seçildi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar odasının 31. olağan Genel Kurulu, Dursun Akçam Kültür Merkezinde yapıldı. 2 adayın yarıştığı genel kurulda kullanılan 657 oyun 392'sini alan Candar Yılmaz, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi. Diğer aday İskender Alihanoğlu ise 248 oy aldı, 17 oy ise geçersiz sayıldı. 4 yıl hizmet için delegelerden yetki alan yeni başkan Yılmaz, "Esnafın derdi bizim derdimizdir" dedi.

Yılmaz, "Bugün bu sözü tutmak için görevi devralıyoruz. Bundan sonra odamız; Kapısı herkese açık, Sorunlara kulağını kapatmayan, Çözüm üreten, Şeffaf, adil ve çalışkan bir yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir. Genç esnafımızın, kadın esnafımızın, ustamızın, kalfamızın, çırağımızın sesi bu odada daha gür çıkacaktır. Hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Bu bir şahsın değil, esnafın zaferidir. Bu bir koltuğun değil, ortak aklın başarısıdır" dedi.

Yılmaz, son olarak, seçimin Ardahan esnafına, sanatkarına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Süper Kupa'ya damga vuran an

El Clasico'ya damga vuran görüntü
Maliye, 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı

Bakan Şimşek düğmeye bastı! Bu hileyi yapanlara resmen ceza yağdı
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması

Hadise'nin destek paylaşımına tepki beklemediği bir isimden geldi
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!