Ardahan'da Hububat Hasadı Devam Ediyor

Ardahan'da Hububat Hasadı Devam Ediyor
Güncelleme:
Doğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl üretim merkezi Ardahan'da arpa, buğday ve çavdar hasadı başladı. Mevsimsel yağışlar yeterli olsa da aşırı sıcaklar nedeniyle rekoltenin düşük olması bekleniyor.

Ardahan'da çiftçiler hububat hasadına devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin önemli tahıl üretim merkezlerinden Ardahan'da Nisan ve Mayıs ayarında ekimi yapılan arpa, buğday ve çavdarın hasadına başlandı. Kentte 11 bin dekar araziye ekili alanda buğday ile 4 bin dekarda ise arpa hasadı devam ediyor. Mevsimsel yağışların iyi gitmesine rağmen dane dolum döneminde aşırı sıcak kaynaklı rekoltenin beklenilen altında kalması çiftçiyi üzdü.

Biçerdöverlerle tarlalardaki ürünler toplamaya başlanırken, yaşanan kuraklık sonrasında rekoltenin düşük olması bekleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
