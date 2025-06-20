Ardahan'da Hayvancılık İçin Desteğe Devam

Ardahan'da hayvancılığın artırılması ve geliştirilmesi amacıyla 8 köye birer çobanevi, 30 sıvat ve 3 bin 960 metre borudan oluşan malzeme desteği verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ardahan Valiliğince bölgede hayvancılık ve tarımın geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'ın mera hayvancılığı için önemli bir potansiyele sahip olduğunu, çalışmaların da buna göre yapıldığını söyledi.

Ardahan'daki büyükbaş hayvancılığın daha da gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çiçek, "Güzel işler oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunların verimini alacağız. Bu ve benzeri çalışmaları daha da artırmamız lazım. El birliğiyle, bürokrasi, siyaset ve üreticimizle hep birlikte hareket ederek Ardahan için çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün güzel çalışmalar yaptığını anlatan Çiçek, emeği geçen ekibi tebrik etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de kurum olarak benzeri çalışmaların önceki yıllarda olduğu gibi gelecekte de yapılacağını dile getirerek, "Hedefimiz, 2027 yılında köylerimizin altyapısında bir köyümüzün dahi, veya merasında 'böyle bir eksiğimiz var' denilmeyecek seviyeye getirmektir. Bu hedefle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Çıldır Saymalı köyü muhtarı Gülgen Kızılırmak ise özellikle çobanevi konusunda mağdur olduklarını belirterek, destek olanların kendilerini büyük bir mağduriyetten kurtardığını anlattı.