Ardahan'da 225 Üreticiye 212 Ton Tritikale Tohumu Dağıtıldı

Ardahan'da tarımsal üretimin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla 225 üreticiye 212 ton tritikale tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ardahan Valiliği tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde düzenlenen programda üreticilere tritikale tohumu desteği verildi. Bu destekle birlikte Ardahan'ın tarım, hayvancılık ve arıcılık sektörlerinin sürdürülebilirliği ve ekonomik karlılığı artırılacak.

Ardahan'da tarımsal üretimin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla 225 üreticiye 212 ton "tritikale" tohumu dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Ardahan Valiliğince bölgede tarımın geliştirilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde düzenlenen programda, 225 üreticiye 212 ton "tritikale" tohumu desteği verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA Muhabirine, üreticiye verilen "tritikale" tohumu desteğinin üretim için son derece önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu desteğin güz ekimi için olduğunu belirten Cineviz, şöyle konuştu:

"Devletimizin, Bakanlığımızın çiftçimize desteği sürecek. Daha önceleri olduğu gibi son olarak 212 ton tohum daha destek verdik. Bu destek güz dönemi, yani bu dönem toprakla buluşacak. Ardahan'ın lokomotifi tarım, hayvancılık ve arıcılık olması dolayısıyla bu destekler önem arz ediyor. Bakanlık olarak 'ekilmedik bir karış toprak kalmasın' sloganıyla yola çıktık. Bu bağlamda, güzlük ekim faaliyetlerini başlattık. Hayvanların çayır ve meralardaki aşırı otlatma baskılarını azaltmayı amaçlıyoruz."

Cineviz, hayvanların kaliteli kaba yemlerle beslenmelerini istediklerini anlatarak, "Et, süt üretim miktarını ve kalitesi yükseltilecek. Çalışmamızda kırsal hayvancılığı daha karlı bir iş kolu haline getirip, Ardahan ilindeki tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve ekonomik karlılıklarını artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.