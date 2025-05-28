Ardahan Çiçek Balı İçin Teknik Destek Anlaşması İmzalandı

Ardahan Çiçek Balı İçin Teknik Destek Anlaşması İmzalandı
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Serhat Kalkınma Ajansı ve Kafkas Arısı Üretim Merkezi arasında imzalanan sözleşme ile Ardahan'daki arı ürünlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında üreticilere eğitimler verilecek.

Ardahan Çiçek Balı ve Arı Ürünlerinde Kalitenin Korunması İçin Teknik Destek Sözleşmesi İmzalandı.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Arı Ürünleri Teknoloji Laboratuvarı Hplc Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi Cihazının Eğitimi Projesi" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın arasında imzalandı.

Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca yaptığı açıklamada, "Destek kapsamında, Ardahan'daki üreticilerin başta bal olmak üzere üretimini gerçekleştirdikleri arı sütü ve propolis gibi arı ürünlerine kalite ve özgünlük kazandıran karbonhidrat, HMF ve fenolik bileşiklerin analizlerine ilişkin, kurum personeline yönelik eğitimler düzenlenecek. Söz konusu eğitimler ile bal ve diğer arı ürünlerinin içeriğinde standardizasyonun sağlanması ve üretimin doğal ve katkısız olarak sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Eğitimler neticesinde Coğrafi İşaret Tescili'ne sahip Ardahan Çiçek Balı ile yan arı ürünlerinde taklit ve tağşişin önüne geçilmesi, akabinde bölgedeki arıcılık sektörünün verimliliğinin arttırılması arzu edilmektedir" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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