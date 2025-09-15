Aras Elektrik'ten Kars'a 116 Milyon TL'lik yatırım

Aras Elektrik, Kars Merkez'de enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla tam 116 milyon TL'lik yatırım ile kapsamlı bir yer altı elektrik şebekesi çalışmasını hayata geçiriyor.

Bölgenin zorlu iklim koşulları ve artan enerji ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanan proje kapsamında; Bülbül Mahallesi, Şehitler Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi'nde mevcut havai hatlar yer altına alınıyor. Bu yatırımla birlikte enerji iletiminde hem güvenlik hem de süreklilik sağlanarak, vatandaşlara daha kesintisiz ve kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

Proje yalnızca kablo hatlarının yer altına alınmasıyla sınırlı değil. Aynı zamanda dağıtım trafoları, kabin sistemleri ve bağlantı ekipmanları da yenilenerek sistemin tamamı modern altyapıya kavuşturuluyor.

"116 milyon TL'lik bu yatırım, Kars'ın enerji geleceğine yapılan bir adımdır"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aras Elektrik Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, yatırımların hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin enerji altyapısına hizmet ettiğini söyledi.

Demir, "Kars merkezde yürüttüğümüz yer altı şebeke çalışmalarımız, sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına almayı amaçlıyor. Bu kapsamda Bülbül, Şehitler ve Yenişehir mahallelerimizde enerji altyapımızı yer altına alarak hem havai hatların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırıyor hem de daha güvenli ve modern bir enerji altyapısı oluşturuyoruz. 116 milyon TL'lik bu yatırım, Kars'ın elektrik dağıtım hizmeti geleceğine yapılan önemli bir adımdır. Tüketicilerimizin yaşam kalitesini artırmak, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Aras Elektrik, bölgenin iklim ve coğrafi koşullarına uygun çözümler geliştirerek, yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, aynı zamanda gelecekteki nüfus artışı ve enerji talebine de cevap verebilecek altyapılar inşa ediyor.

"Enerji altyapımızı geleceğe hazırlıyoruz"

Çalışmalar tamamlandığında, söz konusu mahallelerde enerji iletiminde önemli bir kalite ve güvenlik artışı sağlanacak. Aynı zamanda şehir estetiğine de katkı sunacak bu dönüşüm, vatandaşların gündelik yaşamını doğrudan etkileyen altyapı sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak.

Aras Elektrik, Kars genelinde devam eden yatırım programları kapsamında yalnızca merkez mahallelerde değil, kırsal bölgelerde de benzer altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi planlıyor. - KARS