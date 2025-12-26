Haberler

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri Aralık'ta yüzde 50,90 oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı rapora göre, Aralık ayında 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için bir önceki aya göre azalış gösterdi.

Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2025 yılı Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis dosyasına giren Süper Lig maçı! 8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın

8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Bahis dosyasına giren Süper Lig maçı! 8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın

8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı