Tüik'in Açıkladığı Verilere Göre, Aralık Ayında Kira Artışının Tavanı Yüzde 35,91 Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyonuna göre, aralık ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 35,91 oldu.

TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), kasım ayında aylık yüzde 0,87, yıllık ise yüzde 31,07 oranında arttı.

TÜİK'in açıkladığı kasım ayı verilerine göre, aralık ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, aralık ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde yüzde 35,91 olacak.