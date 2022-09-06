Araç sahiplerinin sevinci yalnızca 3 gün sürdü! Akaryakıta çifte zam

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. En son cumartesi günü çifte indirim gelen akaryakıta bu kez de çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzine 56 kuruş, motorine ise 70 kuruş arttı. Zammın ardından benzin litresi 19 lira seviyelerine, motorinin litresi ise 25 lira seviyelerine yükseldi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti. 3 günlük aranın ardından bu sefer de akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 56 kuruş, motorinin ise 70 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 19.23'e, İzmir'de 19.35'e, Ankara'da 19.37'ye yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25.22'ye, İzmir'de 25.36'ya, Ankara'da ise 25.34'e çıktı.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül tarihinde ise benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.