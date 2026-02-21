Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

ABD ile İran arasında artan gerilim petrol fiyatlarını tırmandırdı. Brent petrol 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 70 dolar sınırını aştı. Bu yükseliş, iç piyasada akaryakıt tabelalarına zam olarak yansıyacak.

NTV'nin aktardığına göre, 24 Şubat Salı gününden itibaren motorine zam bekleniyor. Motorinin litre fiyatına salı gününden geçerli olmak üzere 2,40 TL artış yapılacağı öngörülüyor.

Zam öncesi 21 Şubat 2026 itibarıyla üç büyük şehirde akaryakıt fiyatları şöyle:

BENZİN:

İstanbul Avrupa: 57,16 TL

İstanbul Anadolu: 57,01 TL

Ankara: 58,08 TL

İzmir: 57,37 TL

MOTORİN :

İstanbul Avrupa: 57,88 TL

İstanbul Anadolu: 57,76 TL

Ankara: 59,00 TL

İzmir: 59,28 TL

Salı günü itibarıyla motorin fiyatlarının yeni zamla birlikte ciddi şekilde artması bekleniyor. Araç sahiplerinin depolarını doldurmak için sınırlı zamanı kaldı.