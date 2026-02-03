Haberler

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Güncelleme:
Küresel piyasalarda gerilimin azalmasıyla birlikte motorine yapılması planlanan 2,74 TL'lik zam geri çekilirken, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk bir artış kararı alındı.

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde sürücüleri tedirgin eden zam beklentilerinde yön değişti. Orta Doğu'da ABD–İran hattındaki gerilimin azalması ve küresel piyasalarda tansiyonun düşmesi, motorine yapılması planlanan rekor artışın önünü kesti. Sektör kaynaklarına göre motorine yansıtılması beklenen 2 lira 74 kuruşluk zam iptal edildi.

BRENT PETROL GERİLEDİ, ZAM GERİ ÇEKİLDİ

Petrol piyasalarında savaş endişesiyle hızla yükselen Brent petrol fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte gevşedi. Bu gelişme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlamalarına da doğrudan yansıdı. Daha önce duyurulan ve kamuoyunda büyük tepki çeken yüksek oranlı motorin zammı bu nedenle rafa kaldırıldı.

BU GECE YARISI SINIRLI ARTIŞ

Her ne kadar büyük zam iptal edilmiş olsa da motorin fiyatlarında artış tamamen ortadan kalkmadı. Edinilen bilgilere göre motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk sınırlı bir zam yapılacak. Böylece sürücüler, beklenen yüksek artışa kıyasla daha düşük bir fiyat güncellemesiyle karşılaşacak.

LPG'DE 80 KURUŞLUK ZAM YANSIDI

Motorinde ibre aşağı yönlü dönerken, otogaz cephesinde ise fiyat artışı gerçekleşti. Dün gece itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 80 kuruşluk zam pompaya yansıdı ve tabelalar güncellendi.

Olgun Kızıltepe
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

kokuyu almadan zam yapıyorsunuz işiniz gücünüz zam doymadınıx

