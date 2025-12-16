Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi, akaryakıtta indirimi de beraberinde getirdi. Bu geceden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında indirime gidildi.

2 LİRALIK İNDİRİM

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere (16 Aralık Salı) 2 lira indirim geldi. Bu indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 52.55 liraya, Ankara'da 53.340 liraya, İzmir'de ise 53.74 liraya geriledi.

NE OLMUŞTU?

28 Kasım'da motorinin litre fiyatına 2 lira indirim gelmişti, otogaza da 80 kuruşluk zam yapılmıştı.