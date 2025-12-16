Haberler

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi
Güncelleme:
Araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. 16 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,02 lira indirim yapıldı.

Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi, akaryakıtta indirimi de beraberinde getirdi. Bu geceden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında indirime gidildi.

2 LİRALIK İNDİRİM

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere (16 Aralık Salı) 2 lira indirim geldi. Bu indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 52.55 liraya, Ankara'da 53.340 liraya, İzmir'de ise 53.74 liraya geriledi.

NE OLMUŞTU?

28 Kasım'da motorinin litre fiyatına 2 lira indirim gelmişti, otogaza da 80 kuruşluk zam yapılmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Ekonomi
