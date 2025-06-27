İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
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28 Haziran'dan itibaren motorine 1 lira 14 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte motorin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacak. Zamın, küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Yakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 28 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

YENİDEN 50 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yapılacak zamla birlikte motorin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacak. Özellikle son haftalarda yaşanan indirimlerin ardından gelen bu artış, sürücülerde hayal kırıklığına yol açtı. Zam oranının, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.

28 HAZİRAN GECESİ YANSIYACAK

Yeni fiyatların 28 Haziran gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir artış öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt tabelası şu şekilde;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 48.88 TL
  • Motorin: 49.06 TL
  • LPG: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 48.73 TL
  • Motorin: 48.94 TL
  • LPG: 24.49 TL

ANKARA

  • Benzin: 49.55 TL
  • Motorin: 49.89 TL
  • LPG: 24.99 TL

İZMİR

  • Benzin: 49.88 TL
  • Motorin: 50.24 TL
  • LPG: 24.94 TL
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

evet tekrar sokmak için çekmek lazım

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Soylu vardı bir tane ohhhh ohhhhhh diye bağırıyordu.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıStart X:

11.06.2025 tarihinde brent petrol fiyati 67-68 dolar arasinda iken Tr de mazot fiyati 44-45 Tl arasinda suan brent petrol 68 iken mazot neden 50 tl nin uzerinde birisi ciksin aciklasin sunu

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKara_kalem:

VALLAHİ BEN BÖYLE SAÇMALIK BÖYLE ENTRİKA GÖRMEDİM BORSADAN DAHA ETLİKİ VE SÜREKLİ DEĞİŞKEN OLAN AKARYAKIT FİYATLARI ANCAK TÜRKİYEDE OLUR HEM VALLAHİ HEM BİLLAHİ DÜNYADA BÖYLE BİR ÜLKE YOK BEN SON 10 YIL YURT DIŞINDAYDIM KİRAM 10 YIL AYNISINI ÖDEDÜM AKARYAKIT HAREKETLİLİK OLDUMU ANLMAK İÇİN MİKROSKOP İLE BAKMAK GEREKİRDİ BU ĞLKEDE ORTA ASYADA SİZİN BEĞENMEDİĞİNŞZ 3 BLOK DİYE HİTAP ETTİĞİNİZ HALKI LEXUS BİNİP GĞNLÜK 1 KG KİŞİ BAŞI ET TÜKETEN İKİ ÜLKE SAVAŞI GİRİYOR BİZDE HAYATA ZAM GELİYOR

Yorum Beğen46
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Haber YorumlarıMEHMET KERİM:

:))))))))

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Yorum Beğenme1
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