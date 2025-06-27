İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
28 Haziran'dan itibaren motorine 1 lira 14 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte motorin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacak. Zamın, küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.
Yakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 28 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.
YENİDEN 50 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Yapılacak zamla birlikte motorin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacak. Özellikle son haftalarda yaşanan indirimlerin ardından gelen bu artış, sürücülerde hayal kırıklığına yol açtı. Zam oranının, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.
28 HAZİRAN GECESİ YANSIYACAK
Yeni fiyatların 28 Haziran gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir artış öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt tabelası şu şekilde;
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 48.88 TL
- Motorin: 49.06 TL
- LPG: 25.09 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 48.73 TL
- Motorin: 48.94 TL
- LPG: 24.49 TL
ANKARA
- Benzin: 49.55 TL
- Motorin: 49.89 TL
- LPG: 24.99 TL
İZMİR
- Benzin: 49.88 TL
- Motorin: 50.24 TL
- LPG: 24.94 TL