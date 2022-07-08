Araç sahiplerine bayram müjdesi! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi - Haberler

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Araç sahiplerine bayram müjdesi! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi

Haberler.com - Emre İliksiz - Ekonomi
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde sık sık zam yapılan motorine bu gece itibariyle 2 lira 8 kuruş indirim geldi. Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 69 kuruştan, 24 lira 61 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 24 lira 72 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 73 kuruşa indi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubuna bu gece itibariyle 2 lira 8 kuruş indirim yapıldı.

Bu geceden itibaren geçerli olan indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 69 kuruştan, 24 lira 61 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 24 lira 72 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 73 liraya indi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

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