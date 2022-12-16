Akaryakıtta fiyat yine değişti! Benzine okkalı zam

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 8 kuruş arttı. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 18 lira 51 kuruşa, Ankara'da 18 lira 72 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 71 kuruşa yükseldi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 1 hafta önce 75 kuruş indirim gelen benzine bu kez de büyük bir zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 8 kuruş arttı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 51 kuruşa, Ankara'da 18 lira 72 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 71 kuruşa çıktı.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.