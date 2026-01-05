Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var

Yeni sene ile birlikte araç muayene ücretlerine de zam geldi. Zam oranı yüzde 25'e yakın olurken, muayene yaptırmayan sürücülere kesilen ceza miktarı da arttı.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 3 BİN 288 TL OLDU

Yeni düzenlemeye göre, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için araç muayene ücreti 4 bin 446 TL'ye çıktı. Otomobil, minibüs, kamyonet ve özel amaçlı taşıtların muayene ücreti ise 3 bin 288 TL olarak belirlendi.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin muayene ücreti ise 1 bin 674 TL oldu. Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti 460 TL'ye çıktı.

Buna göre yeni muayene ücretleri şu şekilde:

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Türü Araçlar

Araç muayenesi: 4 bin 446 TL

Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Otomobil, Minibüs ve Hafif Ticari Araçlar

Araç muayenesi: 3 bin 288 TL

Yola elverişlilik muayenesi: Bin 624 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 4 bin 110 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisikletler

Araç muayenesi: Bin 674 TL

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI DA ARTTI

Muayene yaptırmadan trafiğe çıkmanın cezası da yeniden değerleme oranıyla birlikte zamlandı. Buna göre muayenesiz araç kullanan sürücülere kesilen ceza 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye çıktı.