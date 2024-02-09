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Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor

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Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi. Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş zam geliyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatı 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zamlanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

  • İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 39,26 lira
  • İstanbul Anadolu Yakası Motorin fiyatı: 41,63 lira
  • İstanbul Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 39,35 lira
  • İstanbul Avrupa Yakası Motorin fiyatı: 41,70 lira

ANKARA

  • Ankara Benzin fiyatı: 40,00 lira
  • Ankara Motorin fiyatı: 42,43 lira

İZMİR

  • İzmir Benzin fiyatı: 40,24 lira
  • İzmir Motorin fiyatı: 42,64 lira

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Vscorpion:

Yeter daa !

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Mehmet Vatandaş:

oynatmaya az kaldı....

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