Araç sahipleri dikkat! Motorine bir okkalı zam daha geliyor
Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi. Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş zam geliyor.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatı 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zamlanıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 39,26 lira
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin fiyatı: 41,63 lira
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 39,35 lira
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin fiyatı: 41,70 lira
ANKARA
- Ankara Benzin fiyatı: 40,00 lira
- Ankara Motorin fiyatı: 42,43 lira
İZMİR
- İzmir Benzin fiyatı: 40,24 lira
- İzmir Motorin fiyatı: 42,64 lira
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.