Araç sahipleri dikkat! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi, litre fiyatı 30 liraya koşuyor - Haberler

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Araç sahipleri dikkat! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi, litre fiyatı 30 liraya koşuyor

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Türkiye'de akaryakıt fiyatları neredeyse günlük değişir oldu. Dün benzine gelen 95 kuruşluk indirimin ardından bugün de motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından motorinin litresi 29 liranın üzerine çıktı.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün benzine gelen indirimin ardından bugün motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 29 kuruş arttı.

Zammın ardından İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.03'den 29.32'ye çıktı.

Son dönemde akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından 15 Haziran tarihinde ise benzine 95 kuruş indirim geldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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