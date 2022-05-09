Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor, fiyat 21 lirayı aşacak

Brent petrolün varil fiyatındaki artış nedeniyle benzine bir zam daha geliyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre; 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresinin 1 lira 12 kuruş artması bekleniyor.

21 LİRAYI AŞACAK

Son fiyat artışlarıyla 20 liranın üzerine çıkan benzinin litresi çarşamba günü gelecek zamla birlikte 21 lirayı aşacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

1 lira 12 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 20 lira 33 kuruşa satılan benzinin litresi 21 lira 45 kuruşa çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de ise 20 lira 45 kuruştan 21 lira 57 kuruşa yükselecek.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMI YAPMIYOR

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durdurdu. Bu nedenle güncel fiyat değişimini açıklayan bir kurum kalmadı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.