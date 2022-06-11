Araç sahipleri dikkat! Benzine çok büyük zam geldi, fiyat 28 lirayı aştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araç sahipleri dikkat! Benzine çok büyük zam geldi, fiyat 28 lirayı aştı

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
 - Güncelleme:

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurunun artmaya devam etmesiyle akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 28.44'e, Ankara ve İzmir'de 28.57'ye yükseldi.

Brent petrol ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı.

Zammın ardından İstanbul'da 26.23'ten satılan benzinin litresi 28.44'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.36'dan 28.57'ye çıktı.

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artarken, 2 Haziran tarihinde benzin 1 lira 22 kuruş, motorin 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı. 8 Haziran tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş artmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title